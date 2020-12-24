Первая в мире беспилотная электричка начала регулярные рейсы в Японии

Беспилотный пассажирский поезд начал курсировать в городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю. Информацию передают местные СМИ.

Беспилотный пассажирский поезд начал курсировать в городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю. Информацию передают местные СМИ.

Протяженность маршрута около 13 километров, в среднем около 12 рейсов за день. Электричка соблюдает правила дорожного движения, останавливается перед светофорами и на переездах, сообщает издание Kyodo. Пока что в кабинете беспилотного транспорта присутствует машинист, однако это мера временная. Она будет действовать до окончания тестового режима.

Появление электрички связано в первую очередь с нехваткой рабочих, сообщает СМИ. В планах у Японии полностью перейти на поезда с автоматическим режимом. Сейчас подобные беспилотные поезда могут быть использованы только на изолированных от людей участках.