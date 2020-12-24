Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:18   24 Декабря 2020
Общество

Последний день декабря объявлен нерабочим днем в Красноярском крае

Последний день декабря объявлен нерабочим днем в Красноярском крае

Власти Красноярского края сделали 31 декабря нерабочим днем. В настоящее время юристы рассматривают вопрос о реализации распоряжения без переноса выходного.

Соответствующую рекомендацию в адрес российских регионов накануне озвучил глава государства Владимир Путин. Своим мнением президент поделился в рамках заседания Госсовета, тем самым поддержав инициативу руководителя "Единой России" Сергея Неверова. В пресс-службе губернатора и правительства региона отметили, что указ находится на стадии проработки.

"Сегодня утром принято решение объявить 31 декабря выходным днем", — цитирует слова собеседника РИА Новости.

Аналогичное решение также приняли власти Чукотки, Кемеровской и Самарской областей. В Дагестане, Югре и ряде других регионов данный вопрос продолжает оставаться открытым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #распоряжение #выходной день

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров