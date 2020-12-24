Российских водителей предупредили о новых штрафах и ограничениях

Водителей в новом году ожидает ряд новых штрафов и ограничений. Например, за опасное вождение гражданина РФ могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

Водителей в новом году ожидает ряд новых штрафов и ограничений. Например, за опасное вождение гражданина РФ могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

Речь идет о тех, кто резко перестраивается, играет в "шашки" между рядами и ведет себя дерзко по отношению к не пропустивших их обидчикам, пишут "Известия". У тех, кто повторно сел пьяным за руль, могут отобрать автомобиль. За нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав до двух лет. Если водитель сел за руль повторно, что привело аварии с пострадавшими, его ждет уголовная статья.

Если водитель снова в течение года сел за незарегистрированный автомобиль, превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора, пересек сплошную или не устранил тонировку, его могут лишить на время прав или выпишут больший штраф.