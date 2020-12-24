Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:13   24 Декабря 2020
Экономика

Российских водителей предупредили о новых штрафах и ограничениях

Российских водителей предупредили о новых штрафах и ограничениях

Водителей в новом году ожидает ряд новых штрафов и ограничений. Например, за опасное вождение гражданина РФ могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.

Речь идет о тех, кто резко перестраивается, играет в "шашки" между рядами и ведет себя дерзко по отношению к не пропустивших их обидчикам, пишут "Известия". У тех, кто повторно сел пьяным за руль, могут отобрать автомобиль. За нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав до двух лет. Если водитель сел за руль повторно, что привело аварии с пострадавшими, его ждет уголовная статья.

Если водитель снова в течение года сел за незарегистрированный автомобиль, превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора, пересек сплошную или не устранил тонировку, его могут лишить на время прав или выпишут больший штраф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#гибдд #штраф #автомобиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров