Создатели драмы "Огонь" использовали реальные кадры лесных пожаров в Сибири

Фильм "Огонь" появится в российском прокате 24 декабря. Главное отличие картины — в ней присутствуют сцены пожаров, снятые в лесах Красноярского края.

Фильм "Огонь" появится в российском прокате 24 декабря. Главное отличие картины — в ней присутствуют сцены пожаров, снятые в лесах Красноярского края.

Режиссер картины Алексей Нужный сообщил, что идея фильма пришла ему в голову еще до масштабных лесных пожаров в Сибири. На кинокартину Нужного вдохновил друг, работавший пожарным, Игорь Осипов. По печальным стечениям обстоятельств мужчина погиб при исполнении долга в последний день съемочного процесса.

Сюжет расскажет о шести пожарных, которые каждый день совершают подвиг, спасая жизни людей. Реальные кадры горения леса были использованы, чтобы попробовать новые визуальные приемы, показать подлинность и человечность, сообщил режиссер.