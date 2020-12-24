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8:09   24 Декабря 2020
Шоу-бизнес

Создатели драмы "Огонь" использовали реальные кадры лесных пожаров в Сибири

Создатели драмы "Огонь" использовали реальные кадры лесных пожаров в Сибири

Фильм "Огонь" появится в российском прокате 24 декабря. Главное отличие картины — в ней присутствуют сцены пожаров, снятые в лесах Красноярского края.

Режиссер картины Алексей Нужный сообщил, что идея фильма пришла ему в голову еще до масштабных лесных пожаров в Сибири. На кинокартину Нужного вдохновил друг, работавший пожарным, Игорь Осипов. По печальным стечениям обстоятельств мужчина погиб при исполнении долга в последний день съемочного процесса.

Сюжет расскажет о шести пожарных, которые каждый день совершают подвиг, спасая жизни людей. Реальные кадры горения леса были использованы, чтобы попробовать новые визуальные приемы, показать подлинность и человечность, сообщил режиссер.

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#огонь #премьера #Алексей Нужный

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