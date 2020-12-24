Заброшенную советскую лабораторию восстановили в Арктике

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в Ростех, решили возобновить работу заброшенной в СССР лаборатории в Арктике.

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в Ростех, решили возобновить работу заброшенной в СССР лаборатории в Арктике.

На ее базе запланировано проводить те же испытания гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения, как это было в советское время, рассказали представители предприятия. Главная уникальность лаборатории в том, что тестирование оружия проводится в экстремальных условиях при температуре от 60 градусов тепла до 60 градусов мороза.

Руководитель научно-технического центра испытаний Сергей Карасев отмечает, что последним этапом по восстановлению пришедшей в негодность лаборатории стала аттестация испытательных камер корпуса. Она является уникальной технологией тестирования, которой владел только Советский Союз.