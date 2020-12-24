Трамп призвал строить новые государственные здания США в античном стиле

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что все новые правительственные здания в стране должны быть похожи на Капитолий и Белый Дом.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что все новые правительственные здания в стране должны быть похожи на Капитолий и Белый Дом.

Глава государства выразил уверенность, что таким образом демократические ценности США будут ближе к древности. Это, по его словам, должно напомнить гражданам об их обязанности поддерживать социальные институты.

Трамп уверен, что античный стиль отлично вписался бы в современную архитектурную мысль США. Такая красота, по мнению президента, будет воодушевлять население и воплощать американские идеалы.

Несмотря на слова Трампа, многие эксперты не сошлись с ним во мнении. В американском институте архитекторов уверены, что один лишь факт возведения формата строительства в определенные рамки противоречит демократическим нормам. Вместе с этим эксперты добавили, что античный стиль никак не сочетается с нынешним либерально-демократическим стилем США XXI века.