Чукотский автономный округ будет отдыхать 31 декабря

Чукотка стала еще одним регионом России, где официально объявили день на кануне Нового года выходным.

Чукотка стала еще одним регионом России, где официально объявили день на кануне Нового года выходным.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Валентинович Копин разрешил местным жителям сделать выходной 31 декабря, чтобы подготовиться к празднованию Нового года.

Президент России Владимир Путин рекомендовал субъектам РФ принять решение и ввести официальный выходной в преддверии праздника. На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Путин подчеркнул, что в последний день уходящего года работа "мягко говоря, своеобразная", а согласно российскому законодательству, объявить выходной на федеральном уровне в сжатые сроки невозможно.