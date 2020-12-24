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6:54   24 Декабря 2020
Общество

Российских курильщиков призвали готовиться к новым ограничениям в 2021 году

Российских курильщиков призвали готовиться к новым ограничениям в 2021 году

Новые ограничения для курильщиков начнут действовать в 2021 году. Об этом рассказал юрист Егор Редин.

С 1 января наступающего года курить в России запретят в медицинских учреждениях, а также на территории точек торговли, баз и складских помещений. Речь идет, по словам эксперта, о постановлении кабмина от 25 сентября 2020 года.

Россияне, по данным агентства "Прайм", смогут воспользоваться местами, специально предназначенными для курения. Эти зоны будут обозначены специальной табличкой.

В РФ запрет на курение в общественных местах был введен семь лет назад. Количество мужчин-курильщиков после этого заметно уменьшилось.

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#курение #курильщики #места для курения

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