Российских курильщиков призвали готовиться к новым ограничениям в 2021 году

Новые ограничения для курильщиков начнут действовать в 2021 году. Об этом рассказал юрист Егор Редин.

Новые ограничения для курильщиков начнут действовать в 2021 году. Об этом рассказал юрист Егор Редин.

С 1 января наступающего года курить в России запретят в медицинских учреждениях, а также на территории точек торговли, баз и складских помещений. Речь идет, по словам эксперта, о постановлении кабмина от 25 сентября 2020 года.

Россияне, по данным агентства "Прайм", смогут воспользоваться местами, специально предназначенными для курения. Эти зоны будут обозначены специальной табличкой.

В РФ запрет на курение в общественных местах был введен семь лет назад. Количество мужчин-курильщиков после этого заметно уменьшилось.