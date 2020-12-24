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6:37   24 Декабря 2020
Технологии

Студенты из Владивостока научили нейросеть подражать стилю Маяковского

Студенты из Владивостока научили нейросеть подражать стилю Маяковского

Группа магистрантов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета обучила нейросеть писать стихотворения, как Владимир Маяковский, сообщает пресс-служба вуза.

Проект по обучению искусственного интеллекта был реализован студентами направления "Кибербезопасность" за пять рабочих дней. Большую часть этого времени нейросеть занималась анализом творчества поэта.

У разработки есть большой коммерческий потенциал, заявил руководитель Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин. По его мнению "цифровое творчество" искусственного интеллекта также можно будет использовать в партнерских программах.

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#нейросеть #двфу #маяковский

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