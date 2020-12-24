6:37 24 Декабря 2020Технологии
Студенты из Владивостока научили нейросеть подражать стилю Маяковского
Группа магистрантов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета обучила нейросеть писать стихотворения, как Владимир Маяковский, сообщает пресс-служба вуза.
Группа магистрантов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета обучила нейросеть писать стихотворения, как Владимир Маяковский, сообщает пресс-служба вуза.
Проект по обучению искусственного интеллекта был реализован студентами направления "Кибербезопасность" за пять рабочих дней. Большую часть этого времени нейросеть занималась анализом творчества поэта.
У разработки есть большой коммерческий потенциал, заявил руководитель Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин. По его мнению "цифровое творчество" искусственного интеллекта также можно будет использовать в партнерских программах.