Студенты из Владивостока научили нейросеть подражать стилю Маяковского

Группа магистрантов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета обучила нейросеть писать стихотворения, как Владимир Маяковский, сообщает пресс-служба вуза.

Группа магистрантов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета обучила нейросеть писать стихотворения, как Владимир Маяковский, сообщает пресс-служба вуза.

Проект по обучению искусственного интеллекта был реализован студентами направления "Кибербезопасность" за пять рабочих дней. Большую часть этого времени нейросеть занималась анализом творчества поэта.

У разработки есть большой коммерческий потенциал, заявил руководитель Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин. По его мнению "цифровое творчество" искусственного интеллекта также можно будет использовать в партнерских программах.