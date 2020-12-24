Финансовый эксперт назвала причину роста цен на яйца и овощи в РФ

Стоимость куриных яиц, огурцов и помидоров повысилась за десять дней до Нового года. Рост цен зафиксировали специалисты Росстата.

Стоимость куриных яиц, огурцов и помидоров повысилась за десять дней до Нового года. Рост цен зафиксировали специалисты Росстата.

Огурцы на неделе с 15 по 21 декабря подорожали на 10 процентов. Помидоры на 6,4 процента. Цена на яйца повысилась на 3,2 процента. Причину подорожания этих продуктов назвала доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Она соотнесла ее с сезонностью товаров.

"По всем этим продуктам действует сезонный фактор. То есть уже нет тех овощей, помидоров и огурцов, которые можно собрать в открытом грунте. Это уже если отечественные, то это парниковые овощи. Естественно, здесь гораздо больше затраты", – подчеркнула Долгова.

Сезонность также влияет, по словам эксперта, на стоимость куриных яиц. За счет необходимости отапливать и освещать курятники, а также приобретать подкорм, выросла себестоимость продукта.