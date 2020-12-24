Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Сингапуре

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса был обнаружен у сингапурской студентки. Она недавно вернулась из Лондона, сообщил Минздрав.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса был обнаружен у сингапурской студентки. Она недавно вернулась из Лондона, сообщил Минздрав.

Власти Сингапура подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, отмечает телеканал CNA. Распространения нового типа вируса в обществе пока не обнаружено, подчеркнули в ведомстве.

С 17 ноября по 17 декабря коронавирус нашли у 31 человека, прибывших из стран Европы в Сингапур. Всех поместили в специальные карантинные центры. В обществе за месяц обнаружили не больше десяти новых случаев заболевания. С начала пандемии заразились свыше 58,4 тысячи человек, 29 из которых скончались.