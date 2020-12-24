Последняя рабочая неделя 2020 года будет сокращенной

День на кануне Нового года является рабочим, так как 31 декабря выпадает на четверг, а 1 января — выходной. Однако рабочее время в предпраздничный день сократится на час.

День на кануне Нового года является рабочим, так как 31 декабря выпадает на четверг, а 1 января — выходной. Однако рабочее время в предпраздничный день сократится на час.

Работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря полностью нерабочим праздничным днем для своих сотрудников. В таком случае нужно заранее подумать о выплате заработной платы.

Ранее в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин одобрил идею руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Однако Путин сообщил, что в столь короткие сроки принять решение на федеральном уровне нельзя. Он порекомендовал субъектам РФ все же согласовать соответствующие меры.