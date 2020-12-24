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5:17   24 Декабря 2020
Общество

Последняя рабочая неделя 2020 года будет сокращенной

Последняя рабочая неделя 2020 года будет сокращенной

День на кануне Нового года является рабочим, так как 31 декабря выпадает на четверг, а 1 января — выходной. Однако рабочее время в предпраздничный день сократится на час.

Работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря полностью нерабочим праздничным днем для своих сотрудников. В таком случае нужно заранее подумать о выплате заработной платы.

Ранее в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин одобрил идею руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Однако Путин сообщил, что в столь короткие сроки принять решение на федеральном уровне нельзя. Он порекомендовал субъектам РФ все же согласовать соответствующие меры.

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#праздники #новый год #выходные

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