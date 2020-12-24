Иммунолог Крючков назвал алгоритм принятия решения о вакцинации от COVID-19

Главным критерием при принятии решения о вакцинации против коронавируса является отсутствие противопоказаний к действующему веществу.

Главным критерием при принятии решения о вакцинации против коронавируса является отсутствие противопоказаний к действующему веществу.

Каждому человеку перед вакцинацией стоит ознакомиться с инструкцией по применению препарата, в частности с разделами "Противопоказания" и "С осторожностью", передает радио Sputnik. Эта информация есть в интернете в открытом доступе, отметил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

"Нужно определиться, насколько часто вы вынуждены по своей, например, профессиональной деятельности контактировать с большим количеством незнакомых людей. [...] Также важный критерий, насколько часто вы вынуждены контактировать или не можете не контактировать с пожилыми людьми, например, в своей семье", — пояснил врач.

Россия за полгода сможет нарастить объемы производства вакцины, поэтому к сентябрю 2021 года ее должно хватить на всех. К тому времени могут разработать новые виды препаратов, отметил Крючков.