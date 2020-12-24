Свыше 570 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

Положительные результаты теста на коронавирус за последние сутки получили 570 357 человек по всему миру. Такие данные приводятся в статистике Всемирной организации здравоохранения.

Положительные результаты теста на коронавирус за последние сутки получили 570 357 человек по всему миру. Такие данные приводятся в статистике Всемирной организации здравоохранения.

Лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом стали Северная и Южная Америка. Там за последние 24 часа выявлено 247 875 новых пациентов. На втором месте идет Европа с результатом 244 953 человека, замыкает тройку Юго-Восточная Азия с 34 484 новых заражений.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 76 858 506 человек по всему миру. Количество скончавшихся с коронавирусом составляет 1 711 498 человек.