Хатылев: США не способны защититься от российских "Цирконов"
Современные технологии обороноспособности Запада не смогут ничего противопоставить российской гиперзвуковой ракете "Циркон".
Бывший начальник российских зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев заявил, что у США нет ни практической, ни технической возможности для того, чтобы предотвратить ракетный удар таким типом вооружения, передает "Царьград".
Специалист отметил, что скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" может достигать восьми тыс. километров в час, что делает ее неуязвимой для перехвата системами противовоздушной обороны (ПВО) противника. С этим также согласился американский военный эксперт Брайан Берлетик.
"Циркон", как отметил Хатылев, может быть запущен только с морских объектов. Однако в будущем, при модернизации вооружения, не исключено, что ракетная установка сможет иметь другую платформу для запуска.