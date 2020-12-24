Хатылев: США не способны защититься от российских "Цирконов"

Современные технологии обороноспособности Запада не смогут ничего противопоставить российской гиперзвуковой ракете "Циркон".

Современные технологии обороноспособности Запада не смогут ничего противопоставить российской гиперзвуковой ракете "Циркон".

Бывший начальник российских зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев заявил, что у США нет ни практической, ни технической возможности для того, чтобы предотвратить ракетный удар таким типом вооружения, передает "Царьград".

Специалист отметил, что скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" может достигать восьми тыс. километров в час, что делает ее неуязвимой для перехвата системами противовоздушной обороны (ПВО) противника. С этим также согласился американский военный эксперт Брайан Берлетик.

"Циркон", как отметил Хатылев, может быть запущен только с морских объектов. Однако в будущем, при модернизации вооружения, не исключено, что ракетная установка сможет иметь другую платформу для запуска.