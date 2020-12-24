Приморье обогнало Москву по высоте новостроек

Новостройки Свердловской области в 2020 году оказались выше, чем в столице России. Средняя высота нового дома в регионе находится на уровне 24 этажей.

Новостройки Свердловской области в 2020 году оказались выше, чем в столице России. Средняя высота нового дома в регионе находится на уровне 24 этажей.

В Москве же эта цифра равна 18 этажам. Оказалось, в столице всего 47 домов от 30 этажей и выше, по данным ДОМ.РФ, пишет "Российская газета".

Лидерами по высотным застройкам среди регионов России также стали Пермский край (24 этажа), в Ростовской, Рязанской, Липецкой областях средним показателем стали 19-этажки. А вот в обратном топе по строительству малоэтажных домов лидируют Костромская область, в ней дома не выше двух этажей, и Мурманская — три этажа.