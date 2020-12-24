Запуск "настоящей" гиперзвуковой ракеты США провалился из-за "глупых ошибок"

Попытка первого запуска "настоящей" гиперзвуковой ракеты, которая создается в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept провалилась. Об этом сообщает Air Force Magazine.

Попытка первого запуска "настоящей" гиперзвуковой ракеты, которая создается в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept провалилась. Об этом сообщает Air Force Magazine.

Оружие было создано управлением перспективных исследовательских проектов США в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC). Первые испытания должны были пройти на прошлой неделе, однако в последний момент их перенесли. Но даже при переносе запуск ракеты со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortres сорвался. Как объяснили разработчики, это произошло из-за "вопроса конструкции".

США так и не может решить проблему с управлением гиперзвуковой ракеты. Радиоволны не приникают к оружию из-за оболочки плазмы, образующейся на ракете при такой скоростях, прокомментировали в Air Force Magazine

Недавно военный эксперт Сергей Хатылев назвал российской оружие, против которого оказались беспомощны США и их партнеры по НАТО. Речь идет о гиперзвуковой ракете "Циркон", передает "Царьград".