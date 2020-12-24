Конгрессмены США обсудят военный бюджет 28 декабря

Палата представителей США соберется на заседании 28 декабря, чтобы преодолеть вето президента Дональда Трампа о блокировке военного бюджета на 2021 год финансовый год.

Палата представителей США соберется на заседании 28 декабря, чтобы преодолеть вето президента Дональда Трампа о блокировке военного бюджета на 2021 год финансовый год.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не согласна с закрытием проекта военного бюджета, сумма которого определена в 740 млрд долларов. Пелоси утверждает, что вето президента наносит ущерб американским военнослужащим, а также ставит под угрозу национальную безопасность.

Трам заблокировал проект военного бюджета, аргументируя это тем, что в документе отсутствует статья об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, защищающего технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, передает "Царьград".