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3:14   24 Декабря 2020
Политика

Конгрессмены США обсудят военный бюджет 28 декабря

Конгрессмены США обсудят военный бюджет 28 декабря

Палата представителей США соберется на заседании 28 декабря, чтобы преодолеть вето президента Дональда Трампа о блокировке военного бюджета на 2021 год финансовый год.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не согласна с закрытием проекта военного бюджета, сумма которого определена в 740 млрд долларов. Пелоси утверждает, что вето президента наносит ущерб американским военнослужащим, а также ставит под угрозу национальную безопасность.

Трам заблокировал проект военного бюджета, аргументируя это тем, что в документе отсутствует статья об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, защищающего технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, передает "Царьград".

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