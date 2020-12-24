«Взгляд»: российский «Спутник V» ставит Зеленского в сложное положение

Запад не спешит поставлять своим украинским друзьям вакцину от коронавируса, и, возможно, в скором времени Украина останется одной из немногих стран в Европе, оставшихся без спасительного препарата.

Запад не спешит поставлять своим украинским друзьям вакцину от коронавируса, и, возможно, в скором времени Украина останется одной из немногих стран в Европе, оставшихся без спасительного препарата.

Об этом пишет газета «Взгляд», отмечая, что в сложившейся ситуации российская вакцина «Спутник V», несмотря на то, что она пока н е появилась на Украине, уже начала оказывать влияние на политику Киева.

Не так давно украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию New York Times был вынужден признать сложность ситуации. Фактически ему пришлось подтвердить, что власти системно обманывали украинцев, называя им возможные сроки начала вакцинации. Теперь же Киев воспринимает все предложения со стороны России воспользоваться препаратом «Спутник V», как проявление информационной войны.

«Потому что вакцину «Спутник» сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в том числе украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации», — пожаловался Зеленский.

Также он отметил, не знает, как объяснить украинцам, которые умирают от коронавируса, почему им нельзя использовать российскую вакцину, в то время как США и Европа своих вакцин Украине не дает.

Напомним, минувшей осенью посол США на Украине Кристина Квин заявила, что российская вакцина якобы «не прошла клинических испытаний на безопасность», поэтому Украина не станет ее приобретать для вакцинирования населения. Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову осталось лишь согласиться, несмотря на то, что за несколько дней до выступления американского посла он придерживался другого мнения.

«Считаю, что, если такое произойдет (если российскую вакцину одобрит ВОЗ), тогда будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской», — заявлял ранее Степанов в эфире телеканала NewsOne.

На Украине тем временем разработали Национальный план вакцинации населения, который ждет утверждения правительством. При этом Украину включили в специально учрежденный ВОЗ механизм распределения вакцины COVAX, который пообещал ей 8 миллионов доз. Однако, какая это будет вакцина и, главное – когда она окажется доступна украинцам, так и остается неизвестным.

«Сначала говорили о первых траншах вакцин в феврале 2021 года, потом – в течение I квартала. Затем сроки сдвинулись на апрель или даже на II квартал – это обещание от ВОЗ. Правда, там уточнили, что в первой поставке Украина получит только 1,25 млн доз, чего не хватит даже на первый этап вакцинации по Национальному плану», — говорится в статье.

Американский посол Кристина Квин, конечно пообещала министру здравоохранения Степанову посодействовать Украине в вопросе получения вакцины в ближайшие месяцы, но гарантий она дать не может. Тем более, что действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий продавать американскую вакцину другим странам до тех пор, пока не будут привиты все американцы.

Между тем, презентация российского препарата «Спутник V» в начале декабря прошла в ООН. В Белоруссии готовятся наладить собственное производство «Спутника V». Кроме того, Молдавия выразила готовность вакцинировать им население, а Венгрия сообщила о первых поставках российской вакцины.

«Наконец, настоящим громом среди ясного неба для Украины стала новость о том, что возможность производства «Спутника V» изучают в Германии», — сообщает автор.

Подобная информация, просачиваясь на Украину, способствует нагнетанию обстановки, тем более, что просачивается не только информация, но и сама вакцина.

«Спутник V» уже есть на Украине, пусть и неофициально, пишет «Взгляд». Лояльно настроенные по отношению к России обеспеченные украинцы находят способы получить спасительный укол и не стесняются об этом рассказывать. И в команде Зеленского уже поняли, что все происходящее создает очень нехорошую для властей информационную картину, и народу нужно дать хоть какие-то объяснения.

К тому же, если российская вакцина действительно будет производиться в ФРГ, Украина в итоге может получить «Спутник V», но не напрямую, а по реверсу, так же, как сейчас она получает российский газ, заставляя себя поверить в то, что это европейское топливо.

Таким образом, перед Зеленским сейчас стоит не только сложная задача объяснить украинцам отказ Киева напрямую покупать российскую вакцину. Еще более сложной задачей будет убедить Европу в том, что нужно продолжать продлевать антироссийские санкции, в том случае, если украинцы все-таки будут прививаться российским «Спутником».

В любом случае, обстановка на Украине накаляется и у населения возникает все больше неудобных вопросов к властям. Особенно туго Зеленскому придется, если он так и не найдет выхода, а непривитых украинцев без справки перестанут пускать на заработки в вакцинированные страны Евросоюза.