Областной совет города Тернополь желает восстановить лидерам Украинской повстанческой армии (УПА) Степану Бандере и Роману Шухевичу звание национальных героев.

Областной совет города Тернополь желает восстановить лидерам Украинской повстанческой армии (УПА) Степану Бандере и Роману Шухевичу звание национальных героев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что место в истории Степана Бандеры должно определить время. Однако часть депутатов областей западной Украины уверена, что у главы государства на это должно быть однозначное мнение.

Украинская повстанческая армия была основана в 1942 году. Она осуществляла диверсионную борьбы против советских войск по приказам немецко-фашистских захватчиков. Деятельность организации и ее лидеры подвергаются критике и признаются, как главные пособники режиму Гитлера на пост-советском пространстве в период Второй мировой войны.

На территории Украины до сих пор среди некоторых популярны националистические идеи. Так, один из националистов Андрей Билецкий заявлял, что территория Ростовской области якобы принадлежит Киеву. По его словам, она была "отобрана донскими казаками у запорожских" в результате "имперской агрессии", передает "Царьград".