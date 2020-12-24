Медик из Нью-Йорка едва не умер после вакцинации препаратом Pfizer

Вакцинация от коронавируса вызвала сильную аллергию у медика из Нью-Йорка. Прививка проходила с использованием американского препарата Pfizer.

Вакцинация от коронавируса вызвала сильную аллергию у медика из Нью-Йорка. Прививка проходила с использованием американского препарата Pfizer.

Выявленный случай аллергии на вакцину стал первым в Нью-Йорке после проведения свыше 30 тысяч прививок. В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. В департаменте здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка допустили возможность реакции организма на вакцину, однако это происходит крайне редко.

Масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала в США 14 декабря. Американцев прививают препаратом компании Pfizer.

Недавно сообщалось, что с западными вакцинами не все так просто. Так, вакцины Pfizer и BioNTech могут вызвать жесткую аллергическую реакцию в виде сыпи, отдышки, падения артериального давления, передает "Царьград".