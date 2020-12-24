Сатановский рассказал, кто и зачем поддерживает тему изменения климата

Западные политики еще в конце 1980-х годов научились управлять наукой в свою пользу. Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя очередной прогноз изменения климата, представленный Университетом Макгилла.

Западные политики еще в конце 1980-х годов научились управлять наукой таким образом, чтобы извлекать из этого максимальную пользу.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский, комментируя очередной прогноз изменения климата, представленный Университетом Макгилла.

Согласно представленному на днях прогнозу, в обозримом будущем – уже с 2027 по 2042 год климат на планете Земля претерпит серьезные изменения, а к 2057 году картина изменений станет ясной и необратимой.

«Или не станет. Точность прогнозов метеорологов, климатологов и прочей братии из этой корпорации, хорошо известна. Как и то, что из этих прогнозов следует», — напоминает эксперт.

Однако западные политики, которые давно освоили управление наукой в свою пользу, используют этот прогноз и поднимут волну, которой в очередной раз пришибут конкурентов и ликвидируют их промышленность. Этой же волной западные политики продвинут свои технологии и свое оборудование – очень дорогое, неэкономичное, неутилизируемое и очень вредное для экологии, но зато очень выгодное для них, объясняет Сатановский.

«Минимум толку при максимуме шума, дохода и вреда. Прикормленные ученые, чиновники и журналисты их хором поддержат. Прочим заткнут рот и лишат грантов, карьерных перспектив и доступа к публике», — прогнозирует эксперт.

При этом он напоминает, что до сих пор, несмотря на распиаренность темы, никто так и не доказал, что антропогенный фактор оказывает какое-то влияние на климат. Для выброса двуокиси углерода в результате деятельности человечества оставляет от 0,1% до 1%, и никто на всей планете не знает, где и как будет меняться климат.

«При этом истерики нагнетать, конкурентов душить, деньги пилить и воздух сотрясать все горазды. А вот делать то, что на самом деле необходимо - черта с два», - пишет политолог.

Например, предлагает Сатановский, на разговоры об угрозах для сельского хозяйства, можно было бы отреагировать выведением новых сортов и пород – устойчивых к засухе, морозам, ливням и другим напастям. При чем делать это надо заранее.

Если есть прогнозы оттаивания вечной мерзлоты, значит нужно заняться подготовкой решения тех проблем, которыми грозит этот сценарий, включая обрушение дорог и городов, прорывы метана в атмосферу и оттаивание древних бактерий.

Если поднимается уровень океана, который грозит затопить все прибрежные города, значит надо готовится к эвакуации людей и культурных ценностей, создавать мобильные портовые системы.

«Похолодает? Утепляйтесь. Жарче станет? Системы охлаждения и лёгкая одежда. Дожди? Ливневую канализацию расширять и системы сбора воды — под пожаротушение и использование, на тот же полив. Всю свою историю человечество так действовало», — подчеркивает Сатановский.

В заключение политолог отмечает, что человечество, которому вдруг приспичило регулировать температуру на планете, просто «мается дурью» на протяжении последних десятилетий. А ведь на планете есть действительно важные дела, которыми нужно заняться, и коронавирус это наглядно показал.