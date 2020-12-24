Правительство РФ озвучило планы по сокращению количества свалок в стране

Российские законодатели утвердили план по ликвидации около 200 мусорных свалок по всей России до наступления 2024 года.

Российские законодатели утвердили план по ликвидации около 200 мусорных свалок по всей России до наступления 2024 года.

Зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что не менее 190 свалок 88 объектов накопленного мусора будут уничтожены в границах российских городов в 19 регионах. Уже в этом году ликвидировано 46 подобных пунктов, включая несанкционированные свалки, передает телеканал "360".

Зоной экологического бедствия стало место в городе Усолье-Сибирское, на котором до 2017 года функционировало предприятие "Усольехимпром". По словам Абрамченко, на сегодняшний момент вред окружающей среде в этом населенном пункте успешно устранен.

Также был предпринят комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земли, на которой располагалась крупнейшая свалка в Челябинске. На этой территории размещались отходы с 1949 года.