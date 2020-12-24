Антироссийская политика, которой с 2014 года придерживаются украинские власти, устраивает далеко не всех украинцев. Многие граждане Украины начали понимать, что русофобский курс Киева грозит стране потерей территорий и новыми жертвами.

Антироссийская политика, которой с 2014 года придерживаются украинские власти, устраивает далеко не всех украинцев. Многие граждане Украины начали понимать, что русофобский курс Киева грозит стране потерей территорий и новыми жертвами.

Об изменениях настроений в украинском обществе свидетельствуют результаты социологического опроса, который совместно провели Киевский международный институт социологии и фонд «Деминициативы».

Российско-украинские отношения резко испортились после произошедшего в 2014 году в Киеве государственного переворота, когда пришедшие к власти политики решили отвернуться от Москвы и взять курс на Запад.

Спустя семь лет все больше граждан Украины трезво оценивает отрицательные перемены, произошедшие в стране и начинает жалеть о разрыве отношений с Россией.

Так за год на 11% уменьшилось число украинцев, поддерживающих курс страны на вступление в НАТО. В конце 2020 года за то, чтобы продолжать стремиться к вступлению в Североатлантический военный блок высказались 42% участников опроса, а голом ранее таких было 53%.

При этом за то, чтобы Киев придерживался внеблокового статуса, высказались 34%, год назад такого мнений придерживались 26% проголосовавших. А за то, чтобы Украина заключила военный союз с Россией, выступают 11% респондентов, хотя год назад так считали лишь 5%.

По мнению лидера «Славянской гвардии» Владимира Рогова, которое он высказал в беседе с «Комсомольской правдой», эти результаты опроса нельзя считать совершенно точными, так как украинцы запуганы и просто бояться честно отвечать на некоторые вопросы.

«Профессиональные социологи рассказывали мне, что в подобных исследованиях с острыми вопросами о будущем Украины неточности могут достигать 30–40%. Люди просто боятся сказать правду», — рассказал Рогов.

По его словам, если вопросы про отношение к России и к русским людям задавать в более мягкой форме, положительные ответы дают порядка 50% респондентов и даже больше.

В 2014 году, добавил Рогов, часть украинцев искренне поверила в обещания майданных лидеров, что «запад нам поможет», но сейчас многие из этих людей начинают прозревать и понимать, как они ошибались в своих надеждах.

«Становится ясно, что Украина рассматривается Европой и США как некая прокладка между ними и Россией. Над территорией страны летают американские ядерные бомбардировщики, а уважаемая британская газета позволяет себе писать об учениях на юге Украины, как о «тренировке на заднем дворе России», — отмечает специалист.

Судьба Украины и украинцев никого на Западе не волнует, и сами украинцы начали, наконец, это понимать, заключает Владимир Рогов. Также они осознают потихоньку, что русофобский курс их властей не только не выгоден стране, но и смертельно опасен, так как может привести к новой войне, которая обернется не только потерей территорий, но и потерей многих жизней.