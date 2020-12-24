Кличко сделал селфи с поклонницей во время похоронной процессии

Мэр Киева Владимир Кличко не смог отказать девушке в просьбе сфотографироваться с ним на церемонии похорон главы Харькова Геннадия Кернеса.

Мэр Киева Владимир Кличко не смог отказать девушке в просьбе сфотографироваться с ним на церемонии похорон главы Харькова Геннадия Кернеса.

Украинские СМИ показали кадры с похорон. На них видно, как киевский мэр позирует на камеру мобильного телефона. Сама девушка приспустила медицинскую маску, чтобы на фото было видно ее лицо.

Также стало известно, что во время церемонии прощания с харьковским градоначальником неизвестные люди устроили пиротехническое шоу. Полиция Киева сейчас занимается розыском молодых людей.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. Ранее у него диагностировали коронавирус. Он проходил лечение в Германии. Осложнения, вызванные болезнью, привели к летальному исходу.