"Газпром" использует в суде против Варшавы "польскую хитрость"

Выигрышный аргумент, который ранее польская компания PGNiG использовала в суде против "Газпрома", теперь может обернуться против нее самой.

Выигрышный аргумент, который ранее польская компания PGNiG использовала в суде против "Газпрома", теперь может обернуться против нее самой.

Польская сторона в суде, по словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, ранее настаивала на том, что "Газпром" якобы заставлял ее переплачивать. Поляки указывали на то, что на стоповых рынках цены были дешевле, чем прописано в долгосрочных газпромовских контрактах. Суд учитывал этот аргумент и выносил решение в пользу PGNiG. Теперь, как отметил эксперт, разбирательство Польши и России из-за газа может обернуться неожиданными последствиями.

"Россия, по сути, подала аналогичный иск к Польше. Он указывает на то, что в другой период времени все было наоборот: на споте газ стоил дороже, чем продавал его "Газпром" по долгосрочному контракту", — отметил в беседе с корреспондентом "ПолитРоссии" Юшков.

Теперь получается, что Польша недоплачивала за газ. Если арбитраж и в данном процессе встанет на сторону поляков, это, как отметил эксперт, будет означать дискриминацию "Газпрома" по политическим признакам.