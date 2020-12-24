Продление ареста на 400 тысяч долларов по делу Фургала отменено судом

Наложение ареста на денежные средства племянницы бывшей супруги губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отменено на полгода. Решение принял Мосгорсуд.

Наложение ареста на денежные средства племянницы бывшей супруги губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отменено на полгода. Решение принял Мосгорсуд.

Продление срока ареста на вышеупомянутую сумму с запретом на ее использование снято с Олеси Киреевой. Причина: допущенные Басманным судом ошибки. Об этом 23 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего губернатора Александра Старцева.

Арест был наложен 31 августа 2020 года. Дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы в ином составе, заявил адвокат. Чиновник обвиняется в организации убийств ряда предпринимателей. Фургал свою вину отрицает.