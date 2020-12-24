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0:28   24 Декабря 2020
Общество

ВОЗ: существующие тесты на коронавирус способны обнаружить новые штаммы

ВОЗ: существующие тесты на коронавирус способны обнаружить новые штаммы

Тесты, которые сейчас в разных странах применяют для обнаружения коронавируса, являются эффективными в случае с новыми штаммами, сообщили в ВОЗ.

Об эффективности существующих тестов рассказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс. Он отметил, что их до сих пор можно применять.

"Мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов", – подчеркнул Конингс.

О новом штамме коронавируса ранее сообщили власти Великобритании. Было отмечено, что он "быстрее распространяется".

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#штамм #коронавирус #тесты на коронавирус

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