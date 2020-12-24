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0:22   24 Декабря 2020
Политика

Состоялось совещание премьер-министра ЦАР с ВС России и Руанды

Состоялось совещание премьер-министра ЦАР с ВС России и Руанды

Уполномоченные представлять вооруженные силы России и Руанды прибыли в Банги, где встретились с премьер-министром Центральноафриканской Республики Фирменом Нгребадой.

Переговоры состоялись 23 декабря в первой половине дня. Участники совещания обсудили дальнейшее взаимодействие сторон в рамках урегулирования ситуации в стране. Актуализация данного вопроса произошла на фоне недавнего освобождения нескольких населенных пунктов республики от оккупации незаконных вооруженных группировок.

Для нормализации обстановки в ЦАР в своем время были переброшены подразделения армии Руанды и российские инструкторы министерства обороны. Они вместе с коллегами из национальной армии республики, миротворческого корпуса ООН и жандармерии продолжают работу по возвращению страны к прежней жизни, передает Федеральное агентство новостей.

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