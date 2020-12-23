Максим Шугалей рассказал о страшных днях пребывания в ливийском плену

Канал "Россия-24" обнародовал большое интервью с социологом Максимом Шугалеем, освобожденным из ливийского плена. Россиянин провел в тюрьме год и восемь месяцев.

Канал "Россия-24" обнародовал большое интервью с социологом Максимом Шугалеем, освобожденным из ливийского плена. Россиянин провел в тюрьме год и восемь месяцев.

История российского социолога и его переводчика хорошо известна по фильмам "Шугалей" и "Шугалей-2". Обе ленты были сняты на основе реальных событий, которые произошли с гражданами РФ в частной тюрьме "Митига".

В беседе на "Россия-24" Шугалей рассказал, что в ливийской тюрьме у него случился приступ, в результате которого онемела вся левая часть тела. Надлежащей медицинской помощи пленному оказано не было.

"Давали таблетки, я был лишен возможности общаться через переводчика и находился в отдельной камере, были сложности с получением медикаментов", — сообщил ученый.

На вопрос о физическом насилии интервьюируемый ответил неохотно. По его словам, в его адрес неоднократно поступали угрозы физической расправы.