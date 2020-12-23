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23:27   23 Декабря 2020
Политика

Трамп заблокировал американский оборонный бюджет

Трамп заблокировал американский оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп наложил вето на военный бюджет на нынешний финансовый год, недавно принятый Конгрессом. Об этом сообщили в Белом доме.

Американский лидер неоднократно заявлял, что оборонный бюджет выгоден Китаю, а это веская причина для блокировки документа. Есть ряд и других поводов, которые озвучивал Трамп, среди них отсутствие мер, обеспечивающих национальную безопасность США, передает РИА Новости.

"Я возвращаю резолюцию... [...] (она. — Прим. ред.) включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", — говорится в сообщении Трампа.

Парламент одобрил 740-миллионный оборонный бюджет. Документ содержит санкции против "Северного потока — 2".

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#трамп #вето #оборонный бюджет

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