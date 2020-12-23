Трамп заблокировал американский оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп наложил вето на военный бюджет на нынешний финансовый год, недавно принятый Конгрессом. Об этом сообщили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на военный бюджет на нынешний финансовый год, недавно принятый Конгрессом. Об этом сообщили в Белом доме.

Американский лидер неоднократно заявлял, что оборонный бюджет выгоден Китаю, а это веская причина для блокировки документа. Есть ряд и других поводов, которые озвучивал Трамп, среди них отсутствие мер, обеспечивающих национальную безопасность США, передает РИА Новости.

"Я возвращаю резолюцию... [...] (она. — Прим. ред.) включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", — говорится в сообщении Трампа.

Парламент одобрил 740-миллионный оборонный бюджет. Документ содержит санкции против "Северного потока — 2".