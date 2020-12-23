Оперштаб Москвы сообщил о смерти 76 пациентов с коронавирусом за сутки

Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 10 749. За последние сутки в столичных больницах скончались 76 таких пациентов.

Общее число умерших пациентов с COVID-19 в Москве достигло 10 749. За последние сутки в столичных больницах скончались 76 таких пациентов.

Все пациенты находились в больницах с пневмонией и имели положительные результаты теста на COVID-19. Возраст умерших и наличие у них сопутствующих заболеваний не уточняется. Накануне оперативный штаб Москвы сообщал о 73 скончавшихся с коронавирусом.

В столице продолжают действовать ограничительные меры по борьбе с распространением COVID-19. Жителей и гостей Москвы просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. При первых признаках ОРВИ граждан просят остаться дома и вызвать врача.