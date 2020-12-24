Strategic Culture Foundation: США делают все, чтобы не допустить «перезагрузки» с РФ

Очередной шквал обвинений в адрес России в якобы совершенных кибератаках обрушился сразу после того, как в США завершилась многонедельная эпопея с президентскими выборами, и Москва продемонстрировала готовность к перезагрузке отношений с Вашингтоном

Очередной шквал обвинений в адрес России в якобы совершенных кибератаках обрушился сразу после того, как в США завершилась многонедельная эпопея с президентскими выборами, и Москва продемонстрировала готовность к перезагрузке отношений с Вашингтоном

Об этом пишет американское издание Strategic Culture Foundation, отмечая, что, как всегда бездоказательные обвинения в адрес «российских хакеров» полились потоком сразу после того, как в результате голосования Коллегии выборщиков, избранным президентом США был назван Джо Байден.

При этом президент России Владимир Путин, продемонстрировал уважение к американскому избирательному процессу, воздерживаясь от комментариев на протяжении шести недель со дня проведения всенародного голосования 3 ноября, до голосования выборщиков 14 декабря. Сразу же после того, как выборщики исполнили свой долг и подтвердили избрание новым президентом США Джо Байдена, президент РФ направил ему поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на нормализацию российско-американских отношений в интересах всего мира и глобальной безопасности.

Тот факт, что сразу же после этого американские СМИ разразились шквалом материалов о якобы имевшей место беспрецедентной по масштабам кибератаке на американские правительственные учреждения, обвиняя в произошедшем Россию, не может быть совпадением, уверен автор статьи.

Целью этой информационной атаки, по мнению журналиста, было сохранение новой администрацией США враждебной политики по отношению к России, а возможно и переведение конфронтации в более жесткий режим.

Кремль в очередной раз отверг обвинения в свой адрес, назвав их антироссийской фальшивкой. С 2016 года СМИ США соревнуются друг с другом в создании и распространении подобных «сенсаций», начиная с «вмешательства» в выборы, на которых победил Дональд Трамп. После этого было множество самых разных небылиц и обвинений в адрес РФ, тиражировавшихся без каких-либо доказательств.

«Киберпространство является излюбленной сферой для распространения подобных антироссийских утверждений, — отмечает автор. — Абстрактный и таинственный мир киберпространства сам по себе является загадкой для большинства людей. Благодаря своей иллюзорной технической природе он предоставляет собой идеальную почву для лживых утверждений».

При этом в статье допускается вероятность того, что в отношении американских правительственных учреждений, ведомств, объектов инфраструктуры или частных компаний действительно могло быть совершено некое кибер-преступление. Однако вопрос о том, кто за ним может стоять, не мог быть закрыт так быстро и однозначно, уверен журналист.

Обвинения в адрес Москвы раздались сразу же после того, как Министерство внутренней безопасности США и ФБР провели первые брифинги, в ходе которых рассказали Конгрессу о кибератаках.

«То, с чем мы здесь имеем дело – классический случай «газлайтинга». Речь идет о форме психологического насилия, когда манипулятор, преследуя скрытую цель, путем многократного повторения вымышленных утверждений заставляет другого человека усомниться в адекватности своего восприятия и поверить во что-то ложное», — отмечает журналист.

При этом он напоминает, что бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден наглядно показал и доказал возможности ЦРУ и других американских спецслужб проводить кибератаки, используя цифровые подписи, переводящие подозрения на других. Подобные манипуляции называются «операции под чужим флагом», уточняет автор.

Однако американцев настойчиво убеждают в том, что за кибератаками на правительственные учреждения США стоят «русские хакеры», а значит вся Америка столкнулась со страшной угрозой.

Подобное информационное давление, по словам автора, является идеальной психологической уловкой, при помощи которой в обществе формируется атмосфера тотального недоверия и страха.

Избранный президент США Джо Байден, победу которого на выборах еще должен 6 января утвердить конгресс США, отреагировал на происходящее, так, как от него ждали. Он оставил незамеченными готовность и стремление Москвы к перезагрузке отношений с новыми американскими властями.

«В первую очередь мы должны сорвать планы наших противников и удержать их от совершения масштабных кибератак… Мы заставим дорого заплатить тех, кто несет ответственность за эти злонамеренные нападения», — пообещал Байден.

В разных странах мира это заявление избранного президента США вызвало сожаление, отмечает автор статьи.

Ведь в феврале 2021 года заканчивается срок действия Договора о сдерживании стратегических наступательных вооружений (СНВ-lll), и сейчас самое время России и США заняться переговорами о пролонгации соглашения. Но вместо этого в отношениях двух стран наблюдается колоссальный регресс, который практически исключает и переговоры, и перезагрузку.

Байден в своих предвыборных заявлениях не раз позволял себе резкие выпады в адрес России, и, возможно, именно благодаря им он стал идеальным кандидатом для «глубинного государства» и ВПК США.

Однако, были и те, кто надеялся, что Байден с его богатым опытом внешнеполитической работы покажет в отношениях с Россией пример «прагматичной политики». Теперь уже становится ясно, что этим надеждам не суждено сбыться и Байден, руки которого оказались связаны задолго до инаугурации, не будет даже пытаться установить с Москвой разумные и конструктивные отношения.