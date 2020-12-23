"Северный поток — 2" могут ждать новые санкции США

США планируют в ближайшее время расширить ограничительные меры в отношении российско-немецкого проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщило агентство Reuters.

США планируют в ближайшее время расширить ограничительные меры в отношении российско-немецкого проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщило агентство Reuters.

Новые санкции не будут касаться отдельных чиновников, уточнили источники СМИ. Что именно предпримет администрация американского президента Дональда Трампа, неизвестно. Один из информаторов отметил, что часть европейских компаний, задействованных в "Северном потоке — 2", смогут избежать ограничений США, если добровольно прекратят сотрудничество с Россией и Германией, передает РИА Новости.

Трубопровод будет протянут от России к Германии через Балтийское море. "Северный поток — 2" обеспечит газом всю Европу, что невыгодно для США, так как они потеряют прибыль от продажи своего сжиженного газа.