Шугалей рассказал о ливийском плене в большом телеинтервью

Российские телезрители узнали подробности о продолжительном пребывании в ливийском плену социолога Максима Шугалея. Он рассказал об этом в интервью телеканалу "Россия-24".

Российские телезрители узнали подробности о продолжительном пребывании в ливийском плену социолога Максима Шугалея. Он рассказал об этом в интервью телеканалу "Россия-24".

Вопросы российскому ученому задавал специальный корреспондент Александр Рогаткин. Тележурналист подробно расспросил Шугалея о том, что происходило с россиянином до похищения боевиками и как с ним обращались в тюрьме "Митига".

Вместе с социологом был похищен и переводчик Самер Суэйфан. Им удалось вернуться в Россию живыми. В настоящее время в тюрьме "Митига", как рассказал Шугалей, находятся в заточении люди из разных стран, не имеющие консульской поддержки. Российская сторона при этом, по его словам, активно участвовала в процессе освобождения соотечественников, передает Федеральное агентство новостей.

"Россия своих не бросает", — подчеркнул социолог.

Шугалей и Суэйфан оказались в плену в Ливии в мае 2019 года. В тюрьме они провели почти два года. Домой россияне смогли вернуться благодаря деятельности Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), а также общественных организаций, неравнодушных граждан и поддержке МИД РФ.