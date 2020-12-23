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22:27   23 Декабря 2020
Политика

Стало известно, сколько каждый украинец заплатил за госдолг

Стало известно, сколько каждый украинец заплатил за госдолг

Каждый житель Украины заплатил в 2020 году около 3 тысяч гривен за обслуживание государственного долга страны. Соответствующее заявление сделал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Подсчеты показывают, что каждая седьмая гривна всех доходов государственного бюджета Украины перечислялась на обслуживание долга. С начала года каждый украинец заплатил примерно 106 долларов на эти цели.

Полный отчет по украинскому бюджету будет подготовлен Счетной палатой в 2021 году, пояснил Пацкан. Это связано с тем, что большая часть платежей проходит именно в декабре.

Глава Счетной палаты считает, что большие заимствования являются основной проблемой Украины. Из планируемых 346 млрд гривен на погашение госдолга уже было потрачено 357,4 млрд гривен, а к концу года эта сумма станет еще больше.

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#украина #госдолг #счетная палата

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