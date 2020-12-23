Дипломатический путь урегулирования ситуации в Айн Иссе курдских боевиков из "Сирийских демократических сил" (СДС) не устраивает, сообщил телеканал Syria TV.

Дипломатический путь урегулирования ситуации в Айн Иссе курдских боевиков из "Сирийских демократических сил" (СДС) не устраивает, сообщил телеканал Syria TV.

Военные РФ и Сирии провели переговоры с представителями курдских автономных администраций, темой которых стало прекращение огня в районе города Айн Исса. Во время разговора присутствовали турецкие офицеры.

СДС, по словам главы подконтрольного курдским боевикам совета города Телль Абъяд Рияда Халафа, отрицательно отнеслись к плану по урегулированию обстановки на севере провинции Ракка, разработанному российскими военными. Он отметил, что представители курдских вооруженных формирований в переговорах не участвовали, но о планирующей сделке им было известно.

"Сирийские демократические силы", по данным Федерального агентства новостей, заняли неконструктивную позицию по указу из Вашингтона. Курдские боевики в сотрудничестве с американскими военнослужащими занимаются незаконной добычей и экспортом природных ресурсов Сирии.