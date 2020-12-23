Мирное население Сирии страдает от санкционной блокады США. Об этом сообщил глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Мирное население Сирии страдает от санкционной блокады США. Об этом сообщил глава военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Сирийцы ежедневно гибнут в нищете из-за санкций Запада, в частности США. Страна сейчас находится в серьезном гуманитарном кризисе. По данным ООН, уровень бедности в САР дошел до отметки в 83%. Однако сотрудники организации не сообщают почему сирийские жители ежедневно страдают, не указывая при этом на какое-либо вмешательство США, подчеркнул Комиссар Яррик.

В декабре 2019 года был подписал так называемый американский "Акт Цезаря". В Министерстве иностранных дел РФ его назвали "экономическим геноцидом" Сирии, поскольку он серьезно усугубил ситуацию в стране, передает Федеральное агентство новостей.

"Так называемый "Закон Цезаря" является петлей для граждан Сирии, препятствует доставке жизненно важных лекарств и медицинского оборудования", — подчеркнул военно-политический эксперт.

В этом году Вашингтон расширил антисирийские санкции. Эти действия показывают, что американские власти сознательно идут на то, чтобы мирные жители САР умирали в нищете.