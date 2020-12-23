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21:10   23 Декабря 2020
Политика

Журавко назвал объедками вакцину от Польши

Журавко назвал объедками вакцину от Польши

Украинский политик прокомментировал заявление Польши о желании поделиться с Киевом остатками вакцины.

Журавко в своем Telegram-канале отреагировал на новость о польском предложении. По мнению политика, заявление Варшавы похоже на жалкую подачку.

"Кинуть объедки", — прокомментировал новость Журавко.

Польша может стать посредником между Украиной и Евросоюзом в поставке вакцин от коронавируса. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что Украина сможет получить вакцину только в случае излишков.

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#польша #вакцина #журавко

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