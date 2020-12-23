Госдума поддержала закон о штрафах за цензуру российских СМИ

Депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем чтении законопроект об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.

Депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем чтении законопроект об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.

В документе сказано, что иностранным интернет-платформам грозит наказание за ограничение доступа к информации, которую предоставляют российские СМИ. Законопроект предусматривает введение административных штрафов, замедление трафика и блокировку.

Один из авторов документа депутат Антон Горелкин отметил, что штраф за нарушение закона может составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Другой автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн добавил, что одновременно может применяться блокировка и штрафы, потому что одно другое не отменяет.