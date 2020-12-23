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21:08   23 Декабря 2020
Политика

Госдума поддержала закон о штрафах за цензуру российских СМИ

Госдума поддержала закон о штрафах за цензуру российских СМИ

Депутаты Госдумы РФ одобрили в третьем чтении законопроект об ответных мерах за цензуру против российских СМИ.

В документе сказано, что иностранным интернет-платформам грозит наказание за ограничение доступа к информации, которую предоставляют российские СМИ. Законопроект предусматривает введение административных штрафов, замедление трафика и блокировку.

Один из авторов документа депутат Антон Горелкин отметил, что штраф за нарушение закона может составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Другой автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн добавил, что одновременно может применяться блокировка и штрафы, потому что одно другое не отменяет.

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#россия #госдума #закон

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