Обвиняемый в коррупции депутат Коваль раскроет имя "организатора преступления"

Член петербургского парламента Роман Коваль, находящийся под следствием за взятку в 16 млн рублей, заявил о намерении назвать имя человека, организовавшего коррупционную схему.

Член петербургского парламента Роман Коваль, находящийся под следствием за взятку в 16 млн рублей, заявил о намерении назвать имя человека, организовавшего коррупционную схему.

Депутат решил "прервать молчание" после смены адвоката. Теперь его интересы будет представлять бывший зампрокурора города. Он и предложил своему подзащитному придерживаться активной тактики, рекомендовав раскрыть личность человека, который стал инициатором незаконных махинаций, сообщает издание "Невские новости".

Юрист утверждает, что в деле парламентария Коваля фигурирует недобропорядочный гражданин. По его словам, именно этот человек организовал коррупционное преступление с госконтрактами, в котором обвинили его клиента.

Депутата Законодательного собрания Петербурга фракции "Единая Россия" Романа Коваля и его экс-помощника Андрея Гришина задержали летом текущего года по обвинению в получении 16 млн рублей взятки. Следствие считает, что бизнесмен Михаил Лихолетов, который поставляет медоборудование в городские больницы, подкупал депутата, чтобы получать помощь при подписании госконтрактов, а "денежные вознаграждения" передавал через его коллегу Гришина. По решению суда парламентарий пробудет под арестом до 29 декабря.