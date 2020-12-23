Политолог усомнился во второй волне троллинга Джен Псаки

Джен Псаки вскоре может вернуться на пост пресс-секретаря Белого Дома. Политолог-американист Владимир Брутер рассказал, будут ли журналисты снова "троллить" ее.

Джен Псаки вскоре может вернуться на пост пресс-секретаря Белого Дома. Политолог-американист Владимир Брутер рассказал, будут ли журналисты снова "троллить" ее.

Псаки известна своими нелепыми высказываниями во время правления американского президента Барака Обамы. Одним из ее оппонентов на брифингах всегда был Мэтью Ли из Associated Press. Остроумная полемика с пресс-секретарем сделала его всемирно известным.

После прихода к власти Дональда Трампа Ли ушел с экранов и продолжил мирную работу в своем агентстве. Он, по словам Брутера, не ходил на брифинги республиканца. Такой позиции придерживались многие сотрудники СМИ, так как большинство из них поддерживает Демократическую партию.

Псаки вернется к своим обязанностям после инаугурации демократа Джо Байдена. Политолог уверен, что ее назначение не будет означать вторую волну троллинга. Как для нее, так и для Мэтью Ли это — уже пройденный этап, сказал Брутер изданию Nation News. Ранее в Кремле прокомментировали возможное назначение Джен Псаки на должность представителя Белого дома.