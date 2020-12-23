Экс-директор ЦРУ рассказал об НЛО и инопланетянах

Другие формы жизни существуют во Вселенной, считает экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который занимал этот пост при президенте США Бараке Обаме.

Другие формы жизни существуют во Вселенной, считает экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который занимал этот пост при президенте США Бараке Обаме.

Бреннан когда-то имел доступ к секретным материалам и уверяет, что лично просматривал некоторые видео, которые нельзя объяснить с логичной и рациональной точки зрения.

По его словам, в 2004 году летчики во время учений заметили странный объект, который двигался с очень большой скоростью. Пентагон опубликовал ролик только апреле 2020 года. Для людей слишком "высокомерно и наивно" верить, что они единственные разумные существа во Вселенной, заключил Бреннан.