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21:05   23 Декабря 2020
Политика

Экс-директор ЦРУ рассказал об НЛО и инопланетянах

Экс-директор ЦРУ рассказал об НЛО и инопланетянах

Другие формы жизни существуют во Вселенной, считает экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который занимал этот пост при президенте США Бараке Обаме.

Бреннан когда-то имел доступ к секретным материалам и уверяет, что лично просматривал некоторые видео, которые нельзя объяснить с логичной и рациональной точки зрения.

По его словам, в 2004 году летчики во время учений заметили странный объект, который двигался с очень большой скоростью. Пентагон опубликовал ролик только апреле 2020 года. Для людей слишком "высокомерно и наивно" верить, что они единственные разумные существа во Вселенной, заключил Бреннан.

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#сша #цру #инопланетяне

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