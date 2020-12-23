Гирлянда могла стать причиной пожара в квартире-студии в Кудрово

Неисправная новогодняя иллюминация могла спровоцировать возгорание в однокомнатном жилье в Кудрово.

Неисправная новогодняя иллюминация могла спровоцировать возгорание в однокомнатном жилье в Кудрово.

Спасатели получили сообщение о ЧП на балконе многоэтажного дома на Английской улице. Приехав на место происшествия, они смогли быстро ликвидировать огонь на площади 10 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал, погибших нет. Специалисты уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов на основе результатов проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела.