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21:04   23 Декабря 2020
Происшествия

Гирлянда могла стать причиной пожара в квартире-студии в Кудрово

Гирлянда могла стать причиной пожара в квартире-студии в Кудрово

Неисправная новогодняя иллюминация могла спровоцировать возгорание в однокомнатном жилье в Кудрово.

Спасатели получили сообщение о ЧП на балконе многоэтажного дома на Английской улице. Приехав на место происшествия, они смогли быстро ликвидировать огонь на площади 10 кв. м.

В результате пожара никто не пострадал, погибших нет. Специалисты уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов на основе результатов проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#пожар #кудрово #гирлянда

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