Каждый второй украинец не доверяет президенту Зеленскому

Рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского составляет 41%, показал проведенный опрос.

Рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского составляет 41%, показал проведенный опрос.

Группа "Рейтинг" провела соцопрос, который показал, что 65% украинцев не довольны работой главы государства. Лишь малая часть граждан Незалежной высказалась о доверии своему президенту.

На Украине был составлен еще один рейтинг, согласно которому президента страны назвали главным неудачником года. 28% опрошенных присвоили Зеленскому статус неудачника, а политиком года его назвали только 15% респондентов. В прошлом году президента Украины назвали политиком года 46% опрошенных.