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20:58   23 Декабря 2020
Политика

Глава Красноярского края успешно прошел вакцинацию от COVID-19

Глава Красноярского края успешно прошел вакцинацию от COVID-19

Губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил, что прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Управленец заявил, что знал о некоторых возрастных ограничениях препарата. Первая вакцинация прошла во время командировки в Москву, отметил Усс. Губернатор утверждает, что процесс прошел нормально и никаких симптомов, и последствий не проявилось. Второй прием препарата был спустя 22 дня с таким же результатом, заключил Усс.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о старте массовой вакцинации против COVID-19 во всех регионах страны. Глава правительства также поручил руководителям субъектов обеспечить работу пунктов приема препарата.

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#россия #вакцинация #усс #коронавирус

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