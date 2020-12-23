Воробьев попросил Путина ввести в Подмосковье электронный документооборот

Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Подмосковья о переходе на электронное подтверждение справок и обращений, поступающих от россиян.

Президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Подмосковья о переходе на электронное подтверждение справок и обращений, поступающих от россиян.

Использование бумажных подтверждений каких-либо справок является проблемой, которая существенно осложняет людям жизнь. Для того, чтобы избавить москвичей от этой проблемы, необходимо ввести электронный документооборот, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На сегодняшний день наши законы устанавливают обязательное наличие бумажного подтверждения той или иной справки. От лица всей нашей рабочей группы прошу вас принять меры для разработки альтернативы в виде электронного подтверждения документа", — заявил Воробьев во время заседания Госсовета, сообщает телеканал "360".

Электронный документооборот должен облегчить жизнь тем людям, которые отправляют в различные ведомства огромное количество обращений и запросов. Президент РФ, в свою очередь, поддержал данную инициативу.