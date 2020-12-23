Назван способ максимально эффективно довести льготы до нуждающихся

Дополнительные выплаты остаются наиболее эффективным методом поддержки нуждающихся граждан. О преимуществах выплат NEWS.ru рассказал доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Дополнительные выплаты остаются наиболее эффективным методом поддержки нуждающихся граждан. О преимуществах выплат NEWS.ru рассказал доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Поддержка населения с повышенной финансовой нагрузкой может реализовываться государством по различным сценарием. Чаще всего власти организуют выплату специальных пособий. В России такая стратегия уже показала свою эффективность в условиях пандемии коронавируса, когда семьи с детьми получили ряд единовременных выплат.

Выплатить деньги значительно проще и эффективнее, чем перестраивать всю экономическую систему, сообщил эксперт. Недавно предложенная системы возврата НДС с покупок пенсионеров, к примеру, потребует больших затрат из-за реорганизации налогового сектора. При этом успех не гарантирован.

"Пенсионеры или малообеспеченные что, будут ходить в магазины со справками?" — рассуждает Смирнов.

Модернизировать механизм выплат можно за счет введения особых продовольственных карточек. Формально такая мера помощи также будет госвыплатой, однако она заранее будет конвертироваться в необходимую продукцию. В таком случае государство может быть уверено, что средства не пойдут на покупку табачных изделий или алкоголя.