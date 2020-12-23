Водитель автобуса в Аргентине сбил победительницу конкурса "Мисс мира"

Женщина, которая стала победительницей конкурса "Мисс мира" в 1960 году, попала под колеса автобуса. Врачам не удалось спасти ее жизнь.

Женщина, которая стала победительницей конкурса "Мисс мира" в 1960 году, попала под колеса автобуса. Врачам не удалось спасти ее жизнь.

Автобус в Буэнос-Айресе насмерть сбил бывшую победительницу конкурса "Мисс мира". Женщину в срочном порядке госпитализировали, однако врачам не удалось спасти 81-летнюю пострадавшую.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов в Аргентине выясняют все обстоятельства, при которых произошла трагедия. По данным полиции, в момент ДТП за рулем находился 28-летний водитель. Злоумышленника арестовали на месте аварии, его автобус конфисковали для того, чтобы провести дальнейшее расследование.