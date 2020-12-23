Новые детские сады появились в Московском районе Санкт-Петербурга

Жители Санкт-Петербурга смогут определить малышей в новые детские сады, которые располагаются в Московском районе города.

Жители Санкт-Петербурга смогут определить малышей в новые детские сады, которые располагаются в Московском районе города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановления, которые подразумевают приобретение ряда нежилых помещений в государственную собственность. Таким образом будет восполнена потребность жителей Московского района в дошкольных образовательных учреждениях.

Один из детских садов будет включать 110 мест. Он будет востребован у жителей комплекса "Философия на Московской" и ближайших домов. В помещениях выполнен ремонт и установлено монтируемое оборудование. Ожидается, что дети смогут его посещать с марта 2021 года.